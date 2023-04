Pausa lunga per le biancazzurre e alla ripresa ci sarà la Lazio

Pausa lunga per le ragazze della Primavera della San Marino Academy che torneranno a parlare di punti in palio soltanto dopo Pasqua. Campionato fermo questo fine settimana, proprio come nel precedente. Alla ripresa le biancazzurre della Repubblica potranno contare sul calore del pubblico amico nei novanta minuti contro la Lazio. Gara ovviamente non semplice per le titane, ma nemmeno impossibile considerando che le laziali sin qui hanno raccolto soltanto quattro punti in più rispetto alle prossime avversarie. Occasione per guadagnare un po’ di terreno.

Primavera femminile. Girone 1 (20ª giornata): Inter-Tavagnacco, Napoli-Juventus, Parma-Fiorentina, Roma-Milan, San Marino Academy-Lazio, Sassuolo-Hellas Verona.

Classifica: Milan 49; Juventus 46; Roma 43; Inter 30; Sassuolo 26; Lazio, Hellas Verona 22; Parma, San Marino Academy 18; Fiorentina 17; Napoli, Tavagnacco 16.