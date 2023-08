Per anni fedelissimo di Sinisa Mihajlovic

Da Torino e Bologna al fianco di Sinisa Mihajlovic alla Nazionale uruguaiana. L’esperienza non manca a Gabriel Raimondi, nonostante questa in riviera sia la sua prima volta da capo allenatore in un club professionistico. Quarantasei anni da compiere a fine settembre, Buones Aires è la sua città d’origine, ma da oltre 20 anni vive in Italia. Dove è arrivato seguendo un sogno in campo. Il difensore centrale Raimondi parte dal Casarano nel 2001, per poi scalare categorie. Da Gallipoli a Pisa. Da Perugia a Cosenza, fino a chiudere la carriera in campo indossando la maglia del Pontedera, nel 2012. L’anno successivo sa già quello che vuole fare. E lo fa partendo dal campionato cileno come secondo di Christian Lionel Díaz. Nel 2015 torna in Italia e si mette alla guida del Sestri Levante in serie D, unica sua vera esperienza da ‘primo’. Chiude al settimo posto.