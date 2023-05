Per Di Sante una vittoria dietro l’altra Letizia Fede è campionessa nazionale

Si sono portati a casa ben quattro medaglie, gli atleti del Centro Karate Rimini-Cervia che erano impegnati nella coppa Csen (centro sportivo educativo nazionale), rassegna che ha trovato ospitalità sul tatami di Fidenza. Due gli ori. Uno l’ha conquistato Simone Di Sante, che non fa sconti ai suoi avversari, inanellando una vittoria dietro l’altra, per un successo più che mai legittimo. Vince il titolo Di Sante ed è campionessa nazionale pure Letizia Fede, che esibendosi con eleganza e autorevolezza al tempo stesso non fa ‘prigionieri’ tra le senior, per un altro ‘sigillo’ marchiato Ck Rimini-Cervia. Davide Vallorani, classe 2013, cattura invece l’argento nel kata (forma), mentre l’esordiente Alice Esposito s’aggiudica la finale per il terzo posto, conquistando il bronzo.