Per gli emiliani altri 600 biglietti

Saranno poco meno di 2mila i tifosi della Reggiana che sabato prenderanno posto sugli spalti del ‘Romeo Neri’. Perché, dopo il vertice di ieri, sono stati consegnati nelle mani del club emiliano altri 588 biglietti agli emiliani per il match di sabato contro il Rimini. Il settore ospite (circa 1.300 tagliandi) era stato esaurito in un batter di ciglia. Da qui la richiesta da parte del club granata di avere un altro settore dell’impianto di Piazzale del Popolo per i propri sostenitori. Che, quindi, potranno accomodarsi anche nella tribuna laterale ovest. La prevendita biancorossa, invece, non procede esattamente a gonfie vele considerando che a ieri sera erano stati staccati appena 200 tagliandi. Intanto, lontano dal botteghino il Rimini si prepara e Marco Gaburro ritrova Gigli che ieri è tornato ad allenarsi con i compagni.