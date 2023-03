Per gli RbrAngels è blitz a Forlì

Importante blitz per gli under 19 d’eccellenza AngelsRbr, che vanno a fare la voce grossa al Villa Romiti di Forlì (71-79 il risultato nell’antico tempio della pallacanestro forlivese). Una partita che va a decidersi nel terzo quarto, 10’ nei quali il gruppo allenato da Bernardi stringe qualche bullone dietro, costringendo i ‘cugini’ a viaggiare alla modesta media di un punto al minuto. In attacco nessuno incendia la retina, ma con la ‘corazza’ che funziona Mulazzani & co. possono ugualmente allungare, per un +7 alla penultima sirena. Nel parziale si avvertono Baldisserri e James, quest’ultimo in versione ‘Signore degli Anelli’ (ben 20 rimbalzi artigliati). Morandotti invece non ci prende (313 da tre), ma si rende ugualmente utile tra recuperi (5) e assist (8).

Il tabellino: Renzi, Bonfè 2, Mulazzani 9, Rossi 7, Macaru, Mari 12, Morandotti 18, Sirri 8, Baldisserri 8, James 15, Benzi ne, Panzeri ne. All.: Bernardi. Parziali: 21-23, 43-41, 53-60, 71-79.