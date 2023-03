Per i riminesi un ko di misura nel derby contro il Cesena

Battuta d’arresto di misura per l’Under 14 prof del Rimini davanti al pubblico amico contro il Cesena (2-3). Di Odino e Alessio Frati le reti biancorosse, ma non sono state sufficienti per battere il tris cesenate. Rimini: Savoretti, Amantini, Odino, Vichi (25 st Di Angelo), Tito, Samaritani, Celli (11’ st Pensalfini) Arseni (15’ st Bartolucci), Frati Fabrizio, Fulvi (25 st Ciaroni), Frati Alessio. All.: Berardi. Un ottimo punto è quello raccolto dall’Under 14 della San Marino Academy sul campo della Spal quarta della classe (2-2). I gol biancazzurri sono stati realizzati da Marra e Tombini e hanno permesso ai biancazzurri della Repubblica di salire a quota sette in classifica.

Under 14 professionisti (21ª giornata): Reggiana-Fiorenzuola 7-0, Spal-San Marino Academy 2-2, Bologna-Parma 3-3, Piacenza-Imolese 3-4, Sassuolo-Modena 2-1, Rimini-Cesena 2-3.

Classifica: Parma 58; Sassuolo 48; Bologna 47; Spal 39; Cesena 37; Modena 35; Rimini 33; Reggiana 19; Piacenza, Imolese 18; San Marino Academy 7; Fiorenzuola 2.