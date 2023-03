Per i Titani è vietato sbagliare, San Giovanni a caccia del ‘pieno’

Per la PromoPharma San Marino è una di quelle partite da non sbagliare, nella maniera più assoluta. Domani pomeriggio s’affaccia alla ‘Casadei’ di Serravalle il Legnago, vale a dire la formazione che chiude mestamente la fila in questo girone C di volley B maschile con appena 6 punti (17 quelli dei titani, che se vogliono continuare a credere nella salvezza non possono esimersi dal centrare un successo ‘pieno’). "Purtroppo affrontiamo questa gara con due laterali non a posto – avverte coach Mascetti –. Kiva potrebbe anche recuperare, mentre Paganelli non ci sarà proprio per problemi a un ginocchio. I ragazzi non devono però abbattersi e lottare come sempre", li sprona il tecnico, che all’andata non raccolse neppure un set a Legnago. Si comincia alle 18.30, dirigono Tosti e Sacrini. Sempre in B maschile, ma girone E, la Ventil System San Giovanni riceverà la visita di Montorio (domani alle 21, arbitrano Magnani e Porti). La classifica sorride agli abruzzesi (29 pt contro 16), ma Alessandro Della Balda è più che fiducioso. "Sono sicuro che vinciamo – attacca l’allenatore marignanese –. Se ripenso all’andata provo ancora rabbia, in quell’occasione gliel’abbiamo tirata davvero nella schiena, è finita 3-1 per loro ma avremmo dovuto vincere 3-0 noi...", mastica amaro lo skipper di San Giovanni, teso a sua volta alla ricerca di una non semplice permanenza nella categoria. Passando alla B2 femminile, le due realtà del ‘riminese’ presenti nel girone G giocheranno entrambe domani. Per l’Athena Projet System gara delicata con la Teodora Ravenna, che sarà ospite alla ‘Casa del Volley’ al Villaggio 1° Maggio (h. 19, fischiano Colucci e Mazzocchio). Le riminesi sono attualmente quartultime a quota 17: Ravenna è appena più su (20). Viaggia, infine, la Lasersoft Riccione, chiamata in causa a Potenza Picena (h. 18.30, gli arbitri sono Violini e Salvatore).