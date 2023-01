Per i Titani stop a testa alta San Giovanni, la crisi continua

Chiusura dell’andata senza sorriso, per le due realtà del territorio che prendono parte ai campionati di volley B maschile. Nel girone C la PromoPharma cade a Montichiari, non senza aver reso la vita difficile ai lombardi (3-1 per i ‘bresciani’, 25-22, 35-33, 21-25, 25-22 i sofferti parziali). "Tutti e quattro i set sono stati tiratissimi – commenta il coach sammarinese Stefano Mascetti –. Kiva si è poi infortunato nella seconda frazione, così come non avevamo il secondo palleggiatore Cicconi e Morelli, uno dei due liberi. Nonostante questo, c’è mancato davvero poco per portare via almeno un punto. Abbiamo mostrato carattere, spirito di squadra", è comunque soddisfatto il tecnico, che ha avuto quattro giocatori in doppia cifra (Benvenuti 17, Paganeli 13, Caselli 11, Bernardi 10). In classifica San Marino resta decima a braccetto con Spezzano e Ravenna. Nel girone E ancora una battuta d’arresto per la Ventil System, che sul parquet amico di San Giovanni cede al non irresistibile Us Volley ‘69 Macerata (1-3 lo score; 21-25, 26-24, 20-25, 19-25). I marignanesi hanno fatto debuttare la ‘new entry’ Scrollavezza, un palleggiatore, ma questo non ha consentito ugualmente al gruppo di Della Balda di interrompere una striscia negativa che ha toccato quota 6, per una penultima piazza in piena zona rossa. Nell’ultimo match 20 pt di Uguccioni e 12 di Morichelli. Unica nota lieta, la convocazione del centrale Lorenzo Gabellini, classe 2007, per un collegiale di una settimana a Roma col Club Italia. Una vittoria e una sconfitta, invece, per le ‘riminesi’ in B2 femminile, girone G. A imporsi è la Lasersoft Riccione, che nella palestra amica supera al tie-break Castenaso (3-2; 25-15, 17-25, 25-12, 23-25, 15-10). La formazione di Piraccini va un po’ sulle montagne russe, si accende e si spegne, così la sensazione, ad di là dall’imbattibilità casalinga non scalfita, è di aver lasciato per strada un punto. Nel tabellino, 25 di Tallevi: 13 a testa per Gabellini e Gugnali. L’Athena Projet System, infine, inciampa come da copione a Ozzano, giocando alla pari solo il terzo set (3-0; 16, 16, 22). Bologna (11 pt) la top scorer tra le riminesi. I campionati di B e B2 ora vanno in pausa: prossime sfide il 4 febbraio.