Per i toscani è allarme a centrocampo

Il Pontedera che si presenterà sabato al ‘Romeo Neri’ ha qualche problema di troppo in mezzo al campo. ‘Colpa’ del giudice sportivo che in un colpo solo ha dimezzato gli uomini a disposizione di mister Canzi. Non ci sarà Ladinetti che di giornate di squalifica ne ha rimediate tre. Una squalifica verso la quale il club toscano sta pensando di presentare ricordo. Ma, comunque, a Rimini non ci sarà, come il match contro i biancorossi non lo potranno giocare Catanese (man of the match domenica scorsa contro la Torres) e Guidi. Il problema per mister Canzi è che entrambi, come Ladinetti, sono centrocampisti interni e la loro contemporanea assenza riduce drasticamente le scelte del tecnico in quel reparto e in particolare in quelle posizioni, dove l’unico di ruolo disponibile resta Izzillo. Sicuramente qualche altro elemento dovrà essere adattato in quella posizione (Perretta?) per non snaturare troppo l’ identità di modulo. Recuperano, invece, gli ex di turno Martinelli e Nicastro, assenti contro la Torres perché bloccati da un’influenza.