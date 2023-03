Per i toscani tre giocatori squalificati

Uno squalificato per parte. In casa Rimini non ci sarà ancora una volta Santini che sabato sconterà la seconda delle due giornate di squalifica rimediate. In casa Pontedera salterà l’appuntamento romagnolo il centrocampista Ladinetti, squalificato per ben tre giornate dal giudice sportivo, dopo l’espulsione rimediata lo scorso turno per aver colpito con una testata al volto un avversario. Pontedera che dovrà fare a meno, sempre per squalifica, anche di Catanese e Guidi, entrambi fermati per una giornata. Nel girone B tre giornate di squalifica anche per Prezioso dell’Ancona. Un turno di stop invece per Bensaja e Simeri dell’Imolese, Urso e Masala della Torres, Fedato e Valdifiori della Vis Pesaro, Nichetti dell’Alessandria, Cicconi della Carrarese, Russo del San Donato Tavarnelle, Belloni e Favalli del Siena,