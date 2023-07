Per il Cosmos c’è Mularoni

Anche a San Marino, proprio come in Italia, iniziano i primi muovimenti di mercato. E anche il Cosmos mette a segno il primo colpo della stagione pensando al prossimo campionato sammarinese. Il primo volto nuovo è Marcello Mularoni. Il centrocampista della Nazionale (35 presenze in Nazionale maggiore, 14 nelle giovanili) vestirà la maglia gialloverde per l’intera stagione rafforzando la linea mediana del gruppo di Nicola Berardi. La sua esperienza internazionale, arricchita anche da tre presenze nelle competizioni Uefa per club, "sarà certamente determinante – dicono dalla società del Titano – nella doppia sfida contro il Sutjeska. Indosserà la maglia numero 8". Prima di passare alla Cosmos, Mularoni ha giocato per La Fiorita, Tropical Coriano, Pietracuta e Savignanese. Il centrocampista, quindi, debutterà con il Cosmos proprio in Conference League tra meno di dieci giorni. Un ‘battesimo’ non male.