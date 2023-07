Per il Fiorentino c’è il Minerva

È divenuto ormai tradizionale il confronto fra i club sammarinesi e il Futsal Minerva in campo europeo. Per il terzo anno consecutivo, infatti, la squadra campione del Titano finisce nello stesso girone degli svizzeri in Futsal Champions League . È capitato nel primo pomeriggio di ieri durante i sorteggi del turno preliminare: Fiorentino inserito nel gruppo G in compagnia di Yerevan Futsal Club, Ael Limassol e, appunto, Futsal Minerva. Questa ‘tradizione’ era stata inaugurata due anni fa proprio dal Fiorentino, era proseguita la scorsa estate con la Folgore e si è rinnovata ulteriormente in questa edizione della competizione continentale, dove sarà nuovamente il Fiorentino a difendere i colori del futsal sammarinese. A differenza delle due precedenti occasioni, però, gli svizzeri non faranno gli onori di casa. Michelotti e i suoi ragazzi giocheranno a Cipro, patria dell’Ael Limassol, nella finestra che andrà dal 22 al 27 agosto. Nel girone anche i campioni armeni dello Yerevan Futsal Club.