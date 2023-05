Per il New Rimini un altro rinvio Niente Cupramontana

Niente da fare, neppure in questo weekend il New Rimini riuscirà a scendere in campo. La squadra allenata da Zucconi avrebbe dovuto giocare oggi a Cupramontana. La società marchigiana aveva chiesto poi di fare l’inversione del campo, cioè di venire a esibirsi allo stadio dei Pirati. E questa sembrava la destinazione certa. Ma ieri, complice un’allerta meteo per oggi, il confronto è stato annullato: ci sarebbe stata la possibilità di scendere in diamante domani, ma questa eventualità non ha trovato il parere favorevole di Cupra. Domani giocheranno invece le altre due realtà di serie B: i Falcons Torre Pedrera ospiteranno a Rivabella il Porto Sant’Elpidio (h. 11 e 15), mentre il Rimini ‘86 sarà a Potenza Picena.