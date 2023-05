Per il primo turno in campo alle 20.30

Ancora non si conosce il nome dell’avversario e quindi nemmeno il tragitto da compiere. Ma giovedì della prossima settimana il Rimini giocherà in notturna. Infatti, sembra ormai certo, oltre alla data, anche l’orario di inizio del match del primo turno della fase a girone dei playoff. Appuntamento sul campo, quindi, fissato per le 20.30. E si può, volendo, anche iniziare a guardare oltre. Perché se il Rimini dovesse passare il turno, sulla strada dei romagnoli potrebbe passare la Carrarese. Ma anche la vincente di Ancona-Lucchese. Questo nel caso in cui il Rimini dovesse affrontare il Pontedera battendolo e il Gubbio dovesse alzare bandiera bianca contro la Recanatese. Questa evidentemente è l’opzione che prevede il Siena tagliato fuori dagli spareggi. Ma le incognite sono ancora troppe.