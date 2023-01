Per il Riccione in coppa c’è il Prato da battere

Prima il campionato, certo, ma senza dimenticare la coppa. Viaggia su un doppio binario l’inizio anno dello United Riccione che domenica, messa alle spalle la sosta natalizia, tornerà in campo per affrontare la Pistoiese al ‘Nicoletti’. Questo il primo passo del girone di ritorno in campionato. Ma dietro l’angolo ci sono anche gli ottavi di Coppa Italia. Infatti, con la disputa del posticipo dei sedicesimi Portici-Lamezia, giocato mercoledì, il tabellone degli ottavi di finale è delineato. Mercoledì della prossima settimana, quindi, lo United Riccione sarà impegnato sul campo del Prato. Calcio d’inizio alle 14.30 nel giorno in cui si giocheranno anche Giana Erminio-Varese, Adriese-Union Clodiense e Arezzo-Pineto, a Puteolana-Sarrabus Ogliastra.

Tre i posticipi. Mercoledì 18 gennaio Crema-Bra, il 25 gennaio Lamezia-Trapani e il 1 febbraio Cavese-Francavilla.

Come da regolamento le partite sono di sola andata.