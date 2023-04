Per il Siena due punti di penalizzazione

Prima il deferimento, ora la penalizzazione. Il Tribunale federale ha sanzionato il club toscano con 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva, disponendo l’inibizione di 3 mesi per il presidente Emiliano Montanari. La società era stata deferita su segnalazione della Covisoc per il mancato versamento delle ritenute Irpef relative al periodo novembre 2021-agosto 2022 e alla mensilità di ottobre 2021. Il club del presidente Montanari ha già annunciato che presenterà ricorso. Ma intanto il Siena scivola al nono posto. La classifica aggiornata: Reggiana 77; Entella 75; Cesena 73; Carrarese, Gubbio 59; Pontedera 56; Ancona 55; Lucchese 48; Siena 47; Rimini 46; Fermana, Recanatese 43; Olbia 41; Fiorenzuola 40, Torres 39; Vis Pesaro 36; Alessandria 35; S.Donato Tavarnelle 34; Imolese 30; Montevarchi 27.