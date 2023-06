Per il Tre Penne ci sono i campioni d’Islanda del Breidablik

Saranno i campioni d’Islanda del Breidablik gli avversari del Tre Penne nel turno preliminare

di Champions League. Questo ha detto il sorteggio di ieri mattina a Nyon che ha dato il via alla nuova stagione della massima competizione europea per club. Il turno preliminare, che consiste in due semifinali e una finale, sarà svolto interamente in Islanda (paese organizzatore anche lo scorso anno) con le prime due sfide in programma per

martedì 27 giugno. Nell’altra semifinale i campioni di Montenegro del Buduċnost Podgorica (testa di serie assieme agli islandesi del Breidablik) se la vedranno con gli andorrani dell’Atletic Club d’Escaldes. La finale si giocherà venerdì 30 giugno. Chi vince il turno preliminare accede al Q1 di Champions League mentre le perdenti vanno al sorteggio di Q2 di Europa Conference League. In vista della trasferta islandese il Tre Penne ha già ripreso ad allenarsi agli ordini del tecnico Stefano Ceci, che ha commentato il sorteggio: "Sappiamo che sarà una partita difficile – ha detto – affrontiamo una squadra fisica e nel pieno del campionato. Rispetto alla squadra montenegrina sarà meno tecnica, ma il movimento islandese è cresciuto veramente tanto recentemente, noi studieremo i nostri avversari e vorremo farci trovare pronti". Nel frattempo continua il lavoro del ds Di Giuli per allestire una squadra competitiva in vista del prossimo anno, che ha trovato per il prolungamento di cinque giocatori. Dopo i 16 gol stagionali, 14 in campionato e 2 in Coppa Titano, vestirà ancora biancazzurro Imre Badalassi. Confermato anche il partner di reparto Riccardo Pieri. Prende forma la difesa per la prossima stagione: dopo la conferma di Nicolas Lombardi, restano in biancazzurro anche Paolo Vandi, Giacomo Nigretti e Antonio Barretta. Vandi è stato autore nell’ultima giornata di campionato sammarinese del gol del vantaggio contro il Faetano, partita che ha sancito la vittoria del quinto Scudetto biancazzurro. Ma ora c’è un impegno europeo da preparare nei minimi dettagli. La prima gara di Champions è dietro l’angolo e la squadra di mister Ceci non ha intenzione di recitare un ruolo di secondo piano. O, almeno, ha tutta l’intenzione di provare a stupire tutti.