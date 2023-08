Per il Victor serata di presentazioni con grandi ospiti

Il Victor San Marino è pronto a dare il via a una nuova avventura con la presentazione ufficiale. Martedì 22 agosto al Vanilla Caffè di Dogana, all’ex World Trade Center, alle 18 si terrà la presentazione della prima squadra e della Juniores Nazionale. La società, sta lavorando per allestire un evento degno di nota e con ospiti di primo piano, come Luigi Barbiero, coordinatore del dipartimento interregionale della Lnd, e Monica Vanali, giornalista e volto storico di SportMediaset. Presentatore della serata sarà il giornalista Massimo Boccucci. Nel corso della presentazione verranno svelate le nuove divise da gioco in collaborazione con Mizuno e verrà presentata al pubblico la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024. Naturalmente tutti i tifosi biancazzurri, pronti a seguire la squadra nel prossimo campionato di D, sono invitati a partecipare.