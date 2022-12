"Per la Gaiofana ci siamo, ma non da soli"

di Donatella Filippi

Sul campo è stato un 2022 da ricordare, ma anche fuori dal campo il Rimini nell’ultimo anno e mezzo è stato capace di costruire qualcosa di importante. Mattone dopo mattone. Il cuore dei riminesi ha ricominciato a battere per il Rimini. E anche dall’amministrazione comunale sono arrivati segnali importanti. Un lavoro iniziato nell’estate del 2021. "Da lì è partito un progetto di tre anni – dice il direttore generale del Rimini, Franco Peroni – per riportare il club nelle categorie in cui merita di stare". Il primo passo, con il ritorno tra i prof, i biancorossi l’hanno fatto subito. "Non abbiamo solo vinto quel campionato – spiega – ma è stata una stagione di scuola-calcio per tutta la dirigenza. Quel campionato di serie D c’è servito per crescere anche fuori dal campo". Una società che ha preso una direzione precisa. "Abbiamo lavorato anche su tanti obiettivi collaterali. In primis sui rapporti con l’amministrazione comunale che sono cresciuti in maniera esponenziale". Il ‘Romeo Neri’ che si rifà il look e ora il bando per il centro sportivo dell’area Ghigi. "L’uscita di quel bando – dice subito Peroni – l’abbiamo attesa e penso che il nostro merito sia stato quello di aver ripuntato i riflettori su un centro sportivo che potrà davvero essere un valore aggiunto per questa città". Il Rimini parteciperà a quel bando? "Abbiamo scelto una partecipazione indiretta – dice e non dice per il momento il dg del club del presidente Alfredo Rota – Perché abbiamo valutato che possa pagare di più. Ci saremo, non saremo da soli. A noi, in primis, interessa l’utilizzo di quelle strutture". Un altro passo deciso verso qualcosa che è iniziato a cambiare un anno e mezzo fa e sta prendendo sempre più forma. "Nei professionisti ci siamo sentiti subito a nostro agio con un girone d’andata nel quale ci siamo tolti delle soddisfazioni. Siamo contenti, ma non ancora sazi. Noi, intanto, continuiamo a lavorare per diventare sempre più prof. E sul campo non saremo più una semplice neopromossa". Anche i riminesi sugli spalti stanno dimostrando di essere prof. "Hanno risposto alla grande e quella curva più vicina al campo, se sarà fattibile, se la meritano davvero. Noi lavoriamo al fianco dell’amministrazione, naturalmente pensando anche di dover convivere all’interno del ‘Neri’ con altri sport. Ai tifosi che non ci fanno mancare mai il loro affetto, magari, un regalo potremmo farlo già l’8 gennaio...".