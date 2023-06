Per la Sammaurese c’è mister Taccola

Valzer delle panchina tra le squadre di casa nostra di serie D. Dopo il passaggio del riminese Marco Martini al Forlì, ieri la Sammaurese ha annunciato l’ingaggio del tecnico ex Riccione, Mirko Taccola. Ha un certo feeling con la Romagna e dintorni il tecnico pisano, 53 anni, che nell’ultima annata ha guidato, salendo in corsa, lo Scandicci. Una stagione nella quale mister Taccola è riuscito a scalare posizioni in classifica passando dall’ultimo posto alla zona playout. Ma alla fine proprio agli spareggi (con il Crema) non è riuscito nell’impresa di regalare la salvezza allo Scandicci, retrocesso in Eccellenza. Taccola torna in Romagna, dopo aver portato il Riccione dall’Eccellenza alla Serie D, ormai due stagioni fa. Ma da giocatore il tecnico pisano, in zona, ha vestito la maglia del San Marino calcio quando i titani bazzicavano la serie C.