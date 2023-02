Per la Vis Pesaro il giovane Enem, ex Ajax

La corsa salvezza passa dal mercato di riparazione. Attivissime le squadre di bassa classifica del girone B nell’ultimo giorno a disposizione per arrivi e partenze. La Vis Pesaro ha potenziato l’attacco con l’arrivo in prestito dal Venezia di Jay Enem, classe 2003, che è cresciuto nel settore giovanile dell’Ajax. Un prestito anche per la Fermana. Dal Frosinone piomba nelle Marche l’attaccante, classe 2002, Simone Stampete. Attivissima la Fermana che dalla Salernitana ha ricevuto in prestito il portiere, classe 2002, Jacopo De Matteis, e dalla Pro Vercelli il difensore della stessa età Alessandro Macchioni. Non resta a guardare il Montevarchi che ha ingaggiato il centrocampista argentino, classe ’92, Franco Gabriel Mussis e l’esterno Elimelech Enyan (2001) in prestito dalla Virtus Francavilla. Dal Siena al Gubbio l’attaccante Davide Arras.