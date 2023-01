Per l’Alessandria l’ex Santarcangelo Sacha Cori

Entra nel vivo il mercato invernale. Ha aggiunto esperienza in zona gol l’Alessandria che ieri ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante ex Santarcangelo, Sacha Cori. Per il bomber in arrivo dall’Albinoleffe, 417 presenze e 87 gol in carriera. Mercato tra toscane quello che ha portato l’esterno destro Tommaso Ciurli, classe 2002, dal San Donato Tavarnelle al Siena. Il calciatore, che arriva a Siena a titolo temporaneo con diritto di riscatto, ha vestito la maglia del San Donato in serie D e in serie C totalizzando 78 presenze e due gol. Il San Donato, invece, ha ingaggiato il centrocampista classe 1988, Tommaso Bianchi. Proprio dal Siena. Il Montevarchi ha ingaggiato in prestito dalla Ternana l’attaccante Pietro Rovaglia, mentre comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive di Pietro Rovaglia, mentre il Fiorenzuola l’esterno Egharevba dalla Fiorentina.