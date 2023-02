Per lo United a Ravenna una vera prova di maturità

Tenersi stretto un posto ai playoff. Con questo obiettivo oggi al ‘Benelli’ lo United Riccione affronta il derby con il Ravenna. Un vero e proprio faccia a faccia per gli spareggi quello tra biancazzurri e giallorossi divisi in classifica da appena un punto. E quel piccolo vantaggio la squadra di mister Gori, ravennate doc, ha tutta l’intenzione di non perderlo proprio sul più bello. Lo United, dopo il passo falso in casa del Sant’Angelo, domenica scorsa è tornato a vincere e a convincere al ‘Nicoletti’ stritolando il Salsomaggiore ultimo della classe. E proprio grazie a quel successo la squadra della Perla Verde, per la prima volta in questa stagione, ha messo un piede nella zona che conta della classifica.

Serie D. Girone D (29ª giornata, ore 14,30): Aglianese-Correggese, Bagnolese-Giana Erminio, Carpi-Real Forte Querceta, Corticella-Fanfulla, Forlì-Pistoiese, Prato-Mezzolara, Ravenna-United Riccione, Sant’Angelo-Scandicci, Salsomaggiore-Lentigione. Ieri: Crema-Sammaurese 1-1.

Classifica: Giana Erminio 57; Pistoiese 53; Forlì 49; United Riccione, Carpi 43; Fanfulla, Ravenna, Sammaurese 42; Aglianese 39; Mezzolara, Real Forte Querceta 38; Lentigione, Corticella, Crema 36; Prato* 35; Sant’Angelo, Correggese 32; Bagnolese 26; Scandicci 25; Salsomaggiore 11. *Penalizzato di 3 punti.