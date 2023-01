Per l’Omag-Mt weekend di relax prima della lunga volata

Se escludiamo Roma e Brescia, che giocheranno la finale di Coppa Italia, tutte le altre squadre di A2 femminile possono godersi questo weekend di fine gennaio in relax. Non fa eccezione l’Omag-MT, che questa mattina si ritroverà in palestra per un’ultima seduta, dopo di che coach Barbolini ordinerà il ‘rompete le righe’ fino a martedì, per dare poi inizio alla settimana-tipo in vista della gara di domenica 5 febbraio con Talmassons, primo di 6 delicati appuntamenti ravvicinati che serviranno a dare un volto definitivo alla graduatoria, con San Giovanni che difende il suo secondo posto. Sei partite in 28 giorni, poiché in mezzo c’è pure il recupero con Montecchio, match che si disputerà in Valconca mercoledì 22 febbraio alle 20. Un altro incontro-chiave, così come quelli con Martignacco (19 febbraio) e Soverato (5 marzo). Quattro gare casalinghe intervallate da due trasferte in Sicilia, a Marsala il 12 e a Messina il 26 febbraio.