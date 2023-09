Per New Rimini e Falcons è tempo di playoff promozione

È tempo di playoff promozione per New Rimini e Torre Pedrera Falcons e la formula è chiara: vincendo la serie si è promossi in Serie A. New Rimini, da prima nel suo girone, affronta i Lancers di Lastra a Signa, seconda nel gruppo D. Si comincia con due gare in Toscana: la prima oggi alle 14 e la seconda domani alle 10. Poi sabato 9 e domenica 10 a Rimini per terza ed eventuale quarta e quinta partita. "Ci siamo preparati con scrupolo e impegno – dice il manager di New Rimini, Gilberto Zucconi - Abbiamo giocato tre amichevoli e ho visto i ragazzi molto applicati. Questa settimana stiamo curando i dettagli e anche le caratteristiche di lanciatori e battitori toscani. Conteranno la concentrazione e l’applicazione, sono gare completamente diverse dalla regular season perché ci si gioca tutto in poche sfide. Ho fiducia, ho buone sensazioni dai ragazzi, ma conterà solo quanto sapremo fare sul diamante".

I Torre Pedrera Falcons, secondi nel girone C, affrontano la prima del D, la Fiorentina. Si gioca a Rivabella oggi alle 14 e domani alle 10. Sabato 9 trasferimento in Toscana. Oggi primo partente Nicolò Ioli. "L’attesa è stata lunga, ma fortunatamente abbiamo giocato un paio di amichevoli con Rimini e un paio con San Marino – dice il manager Willy Lucena -. La squadra è carica, convinta, mentalmente e fisicamente pronta. La Fiorentina? Possiamo giocarcela come abbiamo fatto con il New Rimini. Sono playoff ma è importante scendere in campo come se fosse una gara normale di campionato, divertendosi. Poi viene tutto più naturale".