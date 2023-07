Perilli, che beffa

Clamorosa beffa per Alessandra Perilli, che dopo una chiusura fantastica della serie di qualificazione (due 2525 in mattinata) arriva a un passo dalla semifinale dell’Europeo di tiro a volo, ma esce allo spareggio, lo shoot-off, con la finlandese Satu Makela-Nummela. La sammarinese in mattinata era stata la migliore per quanto riguarda gli ultimi turni della qualificazione: due serie perfette che gli avevano consentito di risalire la graduatoria fino al secondo posto con 120, a pari merito con la francese Cormenier e dietro all’italiana Jessica Rossi (123). Dunque, qualificazione alla finale ampiamente ottenuta e sfida aperta alle altre sette atlete. Due gironcini da quattro e due qualificate alle semifinali. Nel raggruppamento 1 primo posto per Rossi con 22 e secondo per la finlandese Antikainen con 19. Nel girone 2, vetta per la slovacca Spotakova (22) e secondo posto a pari merito per Perilli e Makela-Nummela (20). Lo spareggio ha visto prevalere subito la finlandese, col torneo poi vinto da Jessica Rossi. In campo maschile, Gian Marco Berti ha concluso al 29° posto in classifica generale. Questa mattina, dalle ore 9, Berti e Perilli torneranno in campo con il mixed team.