Peroni dà l’addio senza rimpianti "Stregato dall’avventura a Rimini"

di Donatella Filippi

Se ne va dopo due anni intensi senza sbattere la porta l’ormai ex direttore generale del Rimini, Franco Peroni. Ma non senza tenersi stretto quanto fatto in biancorosso. Con orgoglio. "Quando sono arrivato andava tutto un po’ in ordine sparso – racconta – Ci voleva un ordine ed è stato dato seguendo gli obiettivi fissati dalla proprietà". In realtà l’arrivo di Peroni a Rimini è coinciso con una marcia indietro. "Sì, è così perché pensare quell’estate a un ripescaggio sarebbe stato sbagliato – ricorda riflettendo sull’idea del presidente Rota di fare il salto in serie C – Non c’era la professionalità giusta. Dovevamo allenarci per diventare prof". Un allenamento, quello di quella stagione in serie D, che è servito per diventare grandi. "Solo vincendo quel campionato saremmo potuti diventare pronti per la C – spiega – In quella stagione sono state messe le basi comportandoci già come una società prof". Facendo scelte anche impopolari per combattere chi nel dilettantismo a Rimini si era abituato a sguazzarci. "E’ stato tutto bello, se lo guardiamo alla fine di quella stagione – racconta – ma non facile. Abbiamo ricostruito i rapporti con le istituzioni. Con il Comune si è ricominciato a parlare della Gaiofana. Proprio grazie a quei buoni rapporti, alla fine di quel campionato siamo riusciti a giocare la gara decisiva in casa nostra, nonostante l’adunata degli alpini a Rimini". Poi il ritorno tra i professionisti, i lavori al ’Neri’ e pure il progetto per un nuovo stadio. "Frutto di un lungo lavoro. Un sogno pensare di poter esaudire il sogno dei tifosi", ricorda Peroni. Che lascia con il groppo in gola perché il Rimini lo sente un po’ figlio suo. "Rimini mi è entrata sotto pelle – non lo nasconde – mi ha stregato. Ed è forse per questo che non ho vissuto bene l’ultimo periodo". Com’è andata con la nuova proprietà? "Ognuno ha i suoi progetti e le proprie persone. Sarei voluto restare, ma non da spettatore. Non fa per me. Me ne vado senza rimpianti. Ho ereditato una società con poca professionalità, penso di restituirne una con molta professionalità. Ho imparato tanto da Rimini, ma penso di avere dato tanto. Non da solo, ma col lavoro di squadra".