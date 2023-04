Pesaro è troppo forte L’Ap Titano s’inchina

ap titano

loreto pesaro

EA AP TITANO: Palmieri 2, Macina 9, Frattarelli 6, Fusco, Gamberini 17; Raschi 3, Zanotti 8, Pasolini 18, Riccardi ne, Giannini ne. All.: Rossini.

LORETO PESARO: Marziali 9, Cevolini, Parlani 5, Benevelli 22, Maretto 11, D. Foglietti 23, Pesce, Araujo 4, Terenzi ne, Marini ne, Acosta ne, Bacoli ne. All.: S. Foglietti.

Arbitri: Menicali e Bonfigli.

Parziali: 18-21, 34-36, 50-57.

Anche l’Ap Titano, come praticamente tutte le squadre di questo girone umbro marchigiano di C Silver, s’inchina alla ‘legge del più forte’ e cede il passo a quel Loreto Pesaro che con la vittoria di ieri può esibire un record di 22-1. San Marino se la gioca comunque alla pari nei primi due quarti e in avvio di ripresa, sulle due triple di Macina, mette addirittura la testa avanti (42-39). Loreto però non si scompone e aggrappandosi a Foglietti – ben 19 pt nei secondi 20’ – riprende vantaggio e inerzia. L’ultimo sussulto dei titani sul 63-67 con i canestri di Pasolini e Gamberini, 3’30’’ al gong. Poi l’albiceleste non segna più e Benevelli chiude il conto.