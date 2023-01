Picchione può alzare il trofeo nel memorial ‘Piero Serafini’

Il trofeo relativo al memorial ‘Piero Serafini’, l’Open del Tc Riccione, finisce nella bacheca di Andrea Picchione. Per il 2.1 allievo della Galimberti Tennis Academy, nonché seconda testa di serie in tabellone, una vittoria tutt’altro che semplice sul 2.4 sammarinese Marco De Rossi, n. 8 del seeding (6-4, 4-6, 10-7 al long tie-break, questo lo score dell’incontro). Una finale avvincente, una partita che sin dalle prime battute fatica ad avere un padrone. Picchione, molisano divenuto cattolichino d’adozione, sembra prendere il sopravvento, ma nel secondo set non tarda ad arrivare la reazione di De Rossi, che prolunga così il match al terzo, un tie-break ‘lungo’ dove il livello di gioco sale ulteriormente. Il titano fa ricorso con successo a un paio di smorzate, ma Picchione non si perde d’animo e alla fine porta a casa partita e torneo. L’incontro è stato arbitrato dal giudice di sedia Andrea Bellelli: Simone Lusini è stato invece il giudice di gara, con Moreno Pecci quale direttore di gara. Il ‘Serafini’ aveva in dotazione un montepremi di 2mila euro. Nel frattempo, in Australia, nella notte italiana Lucia Bronzetti era chiamata in causa nella United Cup, girone di Brisbane. L’Italia sfida la Norvegia ed è avanti 2-0 dopo i successi di Musetti e della Trevisan. Opposta ad Ulrikke Eikeri, la tennista di Villa Verucchio potrebbe regalare ancora al team azzurro il punto della vittoria.