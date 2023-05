Piegata la Jakupovic, Bronzetti ai quarti al Firenze Ladies Open

Avanza ai quarti di finale, Lucia Bronzetti (in foto), nel ‘Firenze Ladies Open’, un torneo Wta 125 che si gioca sulla terra rossa. Nel match d’esordio la tennista verucchiese, attualmente numero 98 al mondo, ha battuto in due ore l’australiana Olivia Gadecki (3-6, 6-3, 6-0 lo score). Come si evince facilmente dai parziali, l’allieva dei fratelli Piccari ha faticato un po’ a carburare, dopo di che non ha avuto più problemi contro un’avversaria che è la n. 149 nel ranking Wta. Ieri pomeriggio, nel secondo turno, Lucia ha incrociato invece la racchetta con la 32enne slovena Dalila Jakupovic, ora n. 207 ma un tempo – settembre 2018 – anche 38 al mondo. Una giocatrice che la Bronzetti aveva già incontrato e battuto nell’Itf di Chiasso, quando era maturato un duplice 6-3. E la storia è andata a ripetersi, anche se il punteggio è stato differente: 7-6 (1), 6-3 a Firenze. Nel primo set la slovena era andata a servire sul 5-4 per lei, ma la Bronzetti aveva ricucito il piccolo strappo, per dominare poi letteralmente un tie-break a senso unico. Nella seconda frazione Dalila Jakupovic si ritrova ancora avanti 3-2, quindi Lucia cambia passo e con quattro games di fila ribalta tutto, archiviando così la pratica in un’ora e 48’. Bronzetti, che ha chiuso con 11 punti in più (80-69), ha fatto la voce grossa soprattutto sulla seconda di servizio dell’avversaria (6 i break messi a segno). Nei quarti Lucia affronterà la vincente del match tra l’australiana Hon e la svizzera Naef, che giocano oggi.