Piero Millina, nuovo coach dei Titans

I Titans piazzano il primo colpo per la serie C Unica indicando il nuovo allenatore. Si tratta di Piero Millina, che prende il posto di Stefano Rossini e andrà a guidare un gruppo che per la maggior parte sarà confermato, con alcuni nuovi innesti. Millina, classe ’58, è un coach con curriculum di alto livello, avendo frequentato negli ultimi decenni anche le massime serie nazionali e avendo allenato italiani e stranieri di primissima fascia. Nella scorsa stagione è stato head coach nelle giovanili sammarinesi (Under 17 Gold e Under 15 Silver), in questo momento è alle prese con gli allenamenti della Nazionale Under 18 del Titano e ora è stato chiamato per occuparsi della prima squadra. "Col settore giovanile sammarinese stiamo iniziando a percorrere i sentieri giusti – commenta il tecnico -. Mi è stato chiesto di guidare anche la prima squadra e ho accettato". Come sarà la prossima C? Millina non si sbilancia. "Difficile fare delle previsioni e designare le ipotetiche favorite, non conosciamo i budget a disposizione di tutti. La nostra squadra? Con Stefano Rossini ho un ottimo rapporto di stima e collaborazione, abbiamo parlato della squadra e dei singoli giocatori. I filmati non raccontano tutto, se si aggiunge l’opinione di chi li allenati naturalmente il quadro è più approfondito".