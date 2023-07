Pietracuta al via tra volti nuovi e tante conferme

Il Pietracuta ha già mosso più di un passo verso il prossimo campionato di Eccellenza, dopo i buoni risultati ottenuti la passata stagione. E si riparte da mister Luca Frediani in panchina. Quella del tecnico non sarà l’unica conferma. Infatti, la prossima stagione vestiranno la maglia del Pietracuta, nuovamente, anche Faeti, Contadini, Federico e Francesco Fabbri, oltre a Giannini e Masini. E naturalmente capitan Fratti, pronto a scendere in campo davanti ai tifosi rossoblù per la dodicesima stagione. Ora ci si può concentrare sui volti nuovi. E uno c’è già. Si tratta del portiere, classe 2001, Matteo Forti. Cresciuto nel Santarcangelo, arriva a Pietracuta con una esperienza importante in categoria, l’ex Victor San Marino. Per la difesa il club ha ingaggiato il terzino destro, classe ’95, Pasquale Lo Russo. Una carriera la sua, partita dal vivaio del Cesena.