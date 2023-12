Pietrangeli è un gigante, Lamesta in ombra

Colombo 7,5. Qualche uscita alta tendenzialmente in sicurezza nel primo tempo. Qualche parata complicata nella ripresa. Poi quella decisiva, con i piedi, che ferma Ronaldo dal dischetto. Vale la semifinale.

Stanga 6. Greco si butta dalla sua parte dove c’è anche Proia da tenere d’occhio. Balbetta, se la cava, in un modo o nell’altro. Tira, con freddezza, il rigore decisivo.

Pietrangeli 7 (foto). Non teme nemmeno il terreno di gioco scivoloso. E, neanche avversari che non sono esattamente gli ultimi arrivati. Giganteggia in cielo, ma anche a terra.

Gigli 6,5. La sintonia con Pietrangeli è ritornata quella dei giorni migliori. E allora anche le cose complicate diventano un po’ più semplici.

Semeraro 6,5. Si batte come un leone anche quando la pressione, nel secondo tempo, dalla sua parte diventa asfissiante. Greco e Della Morte duettano a memoria. Ci finisce preso in mezzo, ma non abbassa mai la testa.

Leoncini 6,5. Nel primo tempo, quando sono spesso gli avversari ad avere il pallone, lì in mezzo sa dare del filo da torcere. (17’ st Iacoponi 6. Ha spazio sulla corsia destra, lo sfrutta molto, ma anche molto male).

Megelaitis 6,5. E’ un vero e proprio campo di battaglia e lui ci si trova bene. Ci vogliono pochi tocchi difficili. E’ nel suo. (38’ st Marchesi 6. Le cose buone sono meno di quelle meno buone, ma ci sono).

Langella 6. Ci mette più di qualche minuto per prendere confidenza con un terreno sul quale di certo non si sente a casa.

Lamesta 5,5. Si pattina sull’acqua a Vicenza. Complicato per lui. Ci prova senza mai pungere realmente. (17’ st Selvini 6. Punge decisamente meno del compagno che sostituisce).

Delcarro 6,5. Le uniche due occasioni del Rimini le confeziona lui, in fin dei conti. (33’ st Lombardi 6. Sacrificio, tanto sacrificio).

Cernigoi 6. Tanta sostanza e, un po’ come sempre, la sua assenza quando viene sostituito si sente. (17’ st Ubaldi 6. Ha vita durissima tra le maglie dei difensori vicentini. Una sola chance, ma c’è il palo).