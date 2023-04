Pietrangeli in giornata no, Santini si vede poco

Zaccagno 6,5. Quando arrivano davanti a lui gli attaccanti dell’Ancona sono spesso soli. Indisturbati. E segnano senza che lui possa farci molto. Eppure in un paio di occasioni, sull’1-0, ci prova a tenere a galla i suoi.

Laverone 5. Corrono forte gli avversari dalla sua parte e lui è quasi sempre costretto a rincorrere. Facendosi venire il fiatone mentre i marchigiani esultano.

Pietrangeli 5. Commette più di una leggerezza, cosa non da lui. Perdendo fiducia e perdendo di vista gli avversari.

Regini 5. Al centro o a sinistra le difficoltà sono le stesse in una gara incrdibilmente scivolosa. Dal primo all’ultimo minuto.

Haveri n.g. Alza bandiera bianca dopo mezz’ora nella quale non ha avuto l’opportunità di far vedere grandi cose (31’ st Allievi 5. Non riesce a rimettere in piedi un pacchetto arretrato che barcolla a ogni spiffero di vento).

Delcarro 5,5. Nonostante non giochi una delle sua gare migliori, contro la sua ex squadra ha anche una buona occasione per andare a bersaglio (19’ st Gabbianelli 5,5. Entra quando è già difficile pensare che la partita si possa raddrizzare. Fa poco anche per provarci).

Sandri 6. Ci prova a dare ordine e geometrie.

Tonelli 6. Sbaglia anche lui, come tutti gli altri, ma ci prova sempre a non essere banale. A metterci quel qualcosa in più (19’ st Matteo Rossetti 5,5. Viaggia forte nei suoi primi minuti in campo, ma si spegne quasi subito).

Biondi 6. Non molla mai un centimetro correndo tanto in una squadra che di chilometri, senza la palla al piede, ne percorre sempre troppo pochi.

Santini 5,5. Non punge, nonostante sia il più pungente dell’attacco romagnolo. Che è tutto un dire. Un colpo di testa velenoso o poco di più pur battendosi tanto tra le maglie dei difensori anconetani.

Piscitella 5. Si accende di rado. E quando si accende non sfonda quasi mai. Troppo prevedibile contro avversari che non sono disposti a lasciarlo passare facilmente.