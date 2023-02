Pignagnoli allo Stadium

Un libro di stretta attualità sportiva ed indagine sociale, che spazia nel mondo del calcio

femminile tramite la testimonianza diretta e autobiografica dell’autrice Alice Pignagnoli, portiere di lungo corso con le maglie di Milan, Napoli e Cesena, nonché madre a tempo pieno. ‘Volevo solo fare la calciatrice’ è il titolo del libro che sarà presentato mercoledì della prossima settimana al San Marino Stadium alle 18.30. L’ingresso è libero e rivolto a tutti, fino ad esaurimento dei posti in sala. Il giornalista Massimo Boccucci modererà la serata, che, oltre agli interventi dell’autrice Alice Pignagnoli, passerà dal coinvolgimento di Marco Macina, ex calciatore professionista e attaccante della Nazionale di San Marino, nonché di Biancamaria Toccagni per il Kiwanis San Marino che ha sostenuto con entusiasmo questa iniziativa.