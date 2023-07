Pink race, sul traguardo è primo Schiaratura Nel settore femminile trionfa Anna Spagnoli

C’era anche la grande atletica nel contesto della Notte Rosa e a fare la parte del leone sono stati gli atleti del Golden club Rimini.

Alla quinta "Pink race", gara organizzata dallo stesso Golden a Rimini sulla distanza dei 10.2 km, hanno partecipato diversi atleti di grande interesse, ma a vincere è stato il ragazzo prodigio di casa, Brayan Schiaratura. Il classe 2006 ha tagliato il traguardo in 34’44", spuntandola su alcuni senatori del podismo come Laurent Squadrani dell’Olympus San Marino (36’19") e Marco Oppioli dello stesso Golden (37’06").

Per Schiaratura un altro buon risultato in un’estate che lo sta vedendo nelle zone alte della classifica in tutte le competizioni che ha disputato.

Gran bella gara anche nel settore femminile, con vittoria per Anna Spagnoli in 37’15".

Dietro di lei, con distacco davvero ridotto per un derby tutto di casa Atletica 85 Faenza, Gloria Venturelli (37’29"). Terzo posto per Arianna Landi del Golden (44’44"). Grande competitività nel contesto della festa rosa. Domani, intanto, è già tempo di Park race con ritrovo al Parco Ausa mentre sabato 5 agosto sarà tempo di Palo dell’Assunta, "5° Memorial Gastone Sammarini".