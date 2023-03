Pioggia di medaglie sul Santamonica

Atletica Santamonica protagonista, ai campionati italiani Master indoor, rassegna che ha trovato ospitalità sulle piste e pedane di Ancona. Per la società di Misano qualcosa come 16 medaglie in bacheca e un secondo posto nella classifica a squadre femminile. Ben 7 gli ori. Graziella Cermaria si è imposta nei 60 piani, Maria Elisabetta Pesci nell’alto F60, Elena Borghesi negli 800 e nei 1500 F40, Gastone Chiarini nell’asta M80, così come ha vinto la staffetta rosa 4x200 formata da Licia Pari, Elisabetta Pesci, Graziella Cermaria e Iaia Barilli. Successo e primato italiano per Federico Battistuta nel giavellotto (55.47 mt la misura). Sei invece gli argenti, 3 dei quali li ha catturati Monia Federici (800, 1500 e 3000 F50): al secondo posto pure Angela Fratini (peso), Maria Luisa Giudici (triplo) e Fausto Cozzolini (60 hs). Tre, infine, i bronzi. Sul terzo gradino del podio si sono accomodati la Giudici (lungo), la Pari (triplo) e la staffetta 4x200 F45.