Piranhas in campo, doppia sfida con Grosseto

Tornano a giocare le Piranhas e, dopo la pausa del campionato, la classifica di questo girone D della serie B di softball suggerisce che può essere un turno utile a un ulteriore allungo. Oggi, sul campo di casa, le verucchiesi ospitano le ragazze del Big Mat Grosseto per due match valevoli per la seconda giornata del girone di ritorno. Si gioca alle 16 e a seguire (mezzora dopo la conclusione della prima partita), con le padrone di casa che spingono per aggiungere vittorie a una classifica che fin qui racconta di nove successi in dieci incontri. Le maremmane sono invece fanalino di coda con due vittorie e 10 ko. All’andata le Piranhas sbancarono Grosseto con due risultati perentori (12-0 e 16-6) e il ritrovare il campo amico dopo più di un mese (ultima gara in casa a fine aprile) potrebbe fornire quella spinta in più utile alla ripresa. Le partite del girone D: Piranhas – Big Mat Grosseto, Roma – Chiet, Fiorentina – Anzio. La classifica: Piranhas 9-1, Chieti 9-3, Fiorentina 8-2, Roma 4-8, Anzio e Grosseto 2-10.