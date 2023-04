Piranhas, nitida doppietta a Grosseto

Con le Dolphins Anzio, nella giornata inaugurale, c’era stato un po’ da battagliare, almeno nella seconda partita (12-5, 8-7 i parziali dei due match andati in scena sul diamante di Villa Verucchio nell’Opening Game). A Grosseto, invece, le Piranhas Valmarecchia sono andate via sul velluto, tanto da mandare in archivio entrambe le partite al quarto inning con la formula della ‘manifesta inferiorità’ (0-12, 6-16 gli eloquenti score maturati in Maremma), Una doppietta oltremodo nitida, che vale il primato in solitudine in questo girone D del campionato di serie B di ‘palla soffice’. Un girone che coinvolge pure Atoms Chieti, Fiorentina e Cali Roma Girls. E proprio la formazione capitolina sarà la prossima avversaria delle Piranhas, con il calendario che prevede il doppio confronto sabato a Villa Verucchio (alle 15 garauno, con garadue a seguire). Le Piranhas sono sponsorizzate da Soroptimist Internazionale e da Igs (Italian Global Service).