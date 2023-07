Piranhas Valmarecchia impattano con la Fiorentina Entrambe adesso sono in testa assieme a Chieti

Verdetto rimandato. Non sono bastate venti partite di regular season alle squadre del girone D della serie B di softball per designare la qualificata ai playoff per la A2. La bagarre in cima alla classifica, durata tutto l’anno, ha avuto il suo culmine dopo le ultime due partite delle Piranhas Valmarecchia, che a Sesto Fiorentino hanno impattato i conti con la Fiorentina (0-5, 11-4). Il risultato, che era nelle carte alla vigilia di quest’ultima sfida, è che ora in testa, a pari merito, ci sono proprio Piranhas, Fiorentina e Atoms Chieti. Tutte con 16 vinte e 4 perse e con uguale bilancio negli scontri diretti. Nel primo match a Sesto, le padrone di casa hanno fatto fin da subito la voce grossa, mettendo a segno due punti al primo inning e uno al secondo. A secco l’attacco delle ragazze di Villa, col distacco ad allargarsi poi al quinto per il 5-0 conclusivo. Differente l’andamento della seconda partita, che poteva significare playoff per la Fiorentina o possibilità di andare allo spareggio per le Piranhas. Dopo il botta e risposta con un punto per parte al primo, ecco l’attacco ospite a esplodere di prepotenza con addirittura nove punti segnati al terzo.

Gara sostanzialmente chiusa, con la Fiorentina ad accorciare ma senza rendersi più pericolosa ai fini della vittoria. La classifica finale: Piranhas Valmarecchia, Fiorentina e Atoms Chieti 16 vinte e 4 perse, Dolphins Anzio 5-15, Roma 4-16, Grosseto 3-17. Lo spareggio tra le tre squadre si giocherà in due giornate, quelle di domenica 23 e domenica 30 luglio.

Loriano Zannoni