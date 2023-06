Piranhas Valmarecchia, vittorie nette in trasferta, lotta al vertice con la Fiorentina

Altre vittorie versione rullo compressore delle Piranhas Valmarecchia, che non vogliono fermare la loro corsa in questa Serie B di softball. C’è lotta aspra al vertice del girone D e le verucchiesi non perdono colpi in un weekend cruciale, andando a vincere in maniera netta e perentoria in casa della Polisportiva Cali Roma. La trasferta romana è cominciata bene, con un roboante 18-5 nella partita delle 10, ed è continuata in maniera altrettanto buona, col 15-4 del secondo match. Non un’avversaria che ha impensierito le romagnole, questa Roma, con la graduatoria che peraltro segnala l’estrema disparità tra le prime tre e le altre. Le Piranhas restano al vertice a pari merito con la Fiorentina, che è andata a vincere due volte a Grosseto, ma faticando più del previsto (9-2, 9-7). Rinviate le gare tra Chieti e Anzio, da ricalendarizzare a breve da parte della Fibs. Nelle prossime settimane il redde rationem di questo girone D, con le quattro sfide tra verucchiesi e Fiorentina che andranno a identificare la regina del raggruppamento. La prima coppia di partite avrà luogo al campo di Villa sabato prossimo, 1° luglio, a partire dalle 16. Le altre due, recuperi del turno d’andata inizialmente in programma a metà maggio, si giocheranno a Firenze domenica 9 luglio a partire dalle 11. La classifica: Piranhas Valmarecchia e Fiorentina 14 vinte e 2 perse, Atoms Chieti 12-4, Pol. Cali Roma 4-14, Dolphins Anzio 3-13, Big Mat Grosseto 3-15.