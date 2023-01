Piscitella e Rosso ai saluti Ora è caccia a un play

Il mercato invernale del Rimini non sembra affatto al capolinea e nell’ultima settimana di trattative sono attesi altri e importanti movimenti. Gli arrivi di Mattia Rossetti e Biondi sono destinati a non essere gli unici, come le partenze di Lo Duca, Eyango e Sereni. Infatti, presto potrebbero prendere una direzione diversa da quella che porta in Piazzale del Popolo sia Piscitella che Rosso. I due esterni non sono stati convocati per la trasferta di domenica scorsa in Sardegna e questo potrebbe essere un segnale chiaro delle intenzioni dei giocatori e della società. In contemporanea la dirigenza riminese sembrerebbe essere intenzionata a potenziare il centrocampo con l’arrivo di un regista che possa dare maggiori alternative in mezzo al campo a Marco Gaburro. In uscita, ma questo si dice ormai già da un po’, ci sono anche i giovani Acquistapace e De Rinaldis destinati ad andare a cercare maggiori chance lontano dalla Riviera.