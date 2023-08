Piscitella rescinde il contratto e saluta la truppa

Dopo Santini, Gabbianelli e Regini, saluta anche Piscitella. Non a sorpresa. Infatti, l’esterno già dallo scorso mercato invernale sembrava con la valigia pronta, al centro di un vero e proprio braccio di ferro con l’ex società biancorossa, quella del presidente Alfredo Rota. Piscitella, allora, rifiutò di lasciare la riviera e per questo venne messo fuori lista, per poi essere reintegrato nel finale di stagione. Ora l’esterno si sfila davvero la maglia a scacchi. Ieri, infatti, il centrocampista ha risolto il contratto che lo avrebbe legato al Rimini anche per la stagione che sta per cominciare. Sarebbe stata la sua terza annata in biancorosso e, invece, l’avventura di Piscitella in riviera si conclude dopo due stagioni. "Ringraziamo Giammario – dicono da Piazzale del Popolo – per l’impegno dimostrato durante gli anni trascorsi in maglia a scacchi augura al calciatore le migliori fortune professionali e umane".