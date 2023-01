Pistoiese, Giana e Fanfulla: inizio in salita per lo United

Si torna al lavoro mettendo nel mirino la Pistoiese. Archiviate le vacanze natalizie, per lo United Riccione è arrivato il momento di rimettersi in moto. Cercando di cambiare marcia in questo 2023 nel quale la squadra della Perla Verde è già cambiata tanto. Sarà un inizio di anno nuovo, proprio come lo fu l’inizio di campionato, decisamente in salita per la squadra di Mattia Gori. Basta dare un’occhiata ai nomi delle prime avversarie. Si parte domenica con la ritrovata Pistoiese al ‘Nicoletti’. I toscani, dopo un avvio di stagione non esattamente esaltante che ha portato all’esonero di mister Cascione, con 20 punti messi insieme nelle ultime nove gare nelle quali c’è una sola sconfitta, quella sul campo della Sammaurese. Dal match contro la seconda della classe, lo United il turno successivo passerà alla capolista. E, c’è da scommetterci, i novanta minuti in casa della Giana Erminio non saranno una passeggiata. I lombardi sono senza ombra di dubbio, classifica alla mano, la squadra regina del girone D con quei 44 punti messi insieme nel girone d’andata. Ben undici le lunghezze di vantaggio dalla coppia di inseguitrici formata, appunto, da Pistoiese e Forlì. Il terzo round del 2023 e del girone di ritorno i biancazzurri di Gori, poi, lo giocheranno, scendendo di poco la classifica, contro il Fanfulla quarto della classe. Insomma, un inizio di anno nuovo non di certo semplice per la formazione riccionese che ha bisogno di mettersi in fretta alla prova per capire se gli innesti del mercato invernale siano sufficienti per cambiare marcia e avvicinarsi il più possibile alla zona nobile, anzi nobilissima, della classifica. Non resta che attendere qualche giorno.

Prossimo turno. Aglianese-Real Forte Querceta, Correggese-Giana Erminio, Crema-Fanfulla, Mezzolara-Carpi, Prato-Ravenna, Salsomaggiore-Forlì, Sammaurese-Corticella, S.Angelo-Bagnolese, Scandicci-Lentigione, United Riccione-Pistoiese.

Classifica: Giana Erminio 44; Forlì, Pistoiese 33; Aglianese 31; Carpi, Sammaurese, Fanfulla, Mezzolara 30; Ravenna, Prato, Real Forte Querceta 27; Crema 26; United Riccione, Corticella 25; Sant’Angelo, Lentigione 10; correggese 19; Scandicci, Bagnolese 16; Salsomaggiore 6.