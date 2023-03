Più di 200 giovanissimi in mare con le Selezioni Interzonali

Domenica scorsa si sono ritrovati in mare più di 140 giovani velisti, ragazzi (e ragazze) dai 9 ai 15 anni che hanno dato vita alla regata zonale Optimist, manifestazione organizzata dallo Yacht club Rimini. E in questo weekend, sempre a cura dell’YcR, lo specchio d’acqua di fronte alla darsena sarà il teatro della Selezione Interzonale Optimist (monoscafo dotato di vela), di fatto una gara che sarà valida per il passaggio a quelle selezioni nazionali che serviranno poi per promuovere i migliori ai campionati europei e mondiali. Il target è sempre piuttosto ‘verde’, poiché l’età dei timonieri, appartenenti alle zone X, XI, XII e XIII, dovrà oscillare dagli 11 ai 15 anni (i nati nel 2008 sono i più grandi). Il numero degli iscritti è largamente superiore ai 200, quattro le regioni coinvolte (Marche, Veneto, Friuli e, naturalmente, Emilia Romagna).

E in regata, ovviamente, ci saranno pure i velisti in erba dell’YcR, giovani che sono seguiti dai coach Fabrizio Marzocchi e Ludovica Gabellini.