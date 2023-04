Più di 9mila metri in mezz’ora Schiaratura jr. secondo in Italia

E’ arrivato secondo in regione, Brayan Schiaratura, preceduto solo dal ferrarese Francesco Bigoni. Ma in terra emiliana si è viaggiato piuttosto spediti, tanto che il giovane atleta del Golden – 17 anni a breve – è finito al secondo posto pure nel contesto nazionale, visto che questa particolare gara, la ‘Trenta minuti di corsa’ su pista per allievi e assoluti, si è disputata in diverse località italiane. Brayan era di scena al campo scuola ‘Giampaolo Lenzi’ di Ferrara e in quella mezz’ora il figlio d’arte ha percorso 9.112 metri, appena 55 in meno del vincitore, che si è spinto a 9.167 mt su quell’anello a lui familiare. Per Schiaratura jr., che ha corso sul piede di 3’17’’ al km, un consistente miglioramento rispetto alla passata edizione, quando si fermò a 8.860 mt. finendo ancora secondo in regione, ma fuori dalla ‘Top 5’ in ambito nazionale. A Ferrara si è cimentata poi anche un’altra tesserata del Golden, quella Letizia Masini (classe 2007) che si è spinta a 4.379 metri, ma con 20’ a disposizione e non 30. Ora in casa Golden si guarda all’imminente Trofeo della Liberazione, meeting che martedì, a Modena, celebrerà la sua 44esima edizione. Nel frattempo lo stadio di Serravalle ha ospitato un meeting giovanile in pista valido pure come campionato sammarinese. Numerose le affermazioni dei baby atleti della nostra provincia. Nei 300 cadetti notevole il 36’’22 con il quale Valerio Tagliaferri (Riccione ‘62) si è imposto. Buona, poi, la spallata di Diego Garnaroli (Olimpus Rsm) nel giavellotto cadetti, 41.68 la misura. Bene Leonardo Muratori (Atletica ‘75 Cattolica) nei 60 ragazzi, 8’’29 il crono. Cattolica a segno pure nell’alto ragazze con Sofia Kolomiyets, 1.40 per lei: dietro, Celeste Strapazzini (Rimini Nord) 1.38 e Matilde Giorgetti (Gpa) 1.36. Successi, tra gli altri, anche per Martina Alessi (Rimini Nord) nei 60 ragazze con 8’’63, Tea Casadei (Gpa) nel vortex ragazze con 36.43 e Rem Orlov (Olimpus) nei 1000 ragazzi con 3’17’’78.