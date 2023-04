Playoff e playout, giorno di verdetti

Ultimo giro di giostra e arrivano anche i verdetti. Con la Reggiana già in serie B e il Montevarchi già retrocesso nella giornata di oggi si corre per i playoff e per arrivarci nel miglior piazzamento possibile. Ma anche in zona playout la griglia di partenza è ancora da decidere e nessuno farà di certo sconti.

Serie C. Girone B (38ª giornata, ore 14,30): Alessandria-Cesena, Lucchese-Olbia, Pontedera-Gubbio, Recanatese-Ancona, Reggiana-Imolese, Rimini-Montevarchi, San Donato Tavarnelle-Fiorenzuola, Siena-Entella, Torres-Fermana, Vis Pesaro-Carrarese.

Classifica: Reggiana 80; Entella, Cesena 76; Carrarese 62; Gubbio 60; Pontedera 59; Ancona 58; Siena*, Lucchese 48; Rimini 46; Recanatese 44; Fermana 43; Olbia, Fiorenzuola 41; Torres 40; Alessandria 38; Vis Pesaro 36; San Donato Tavarnelle 34; Imolese* 33; Montevarchi 27.