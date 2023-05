Playoff, giovedì scattano le gare della fase nazionale

Il Rimini resterà a guardare, mentre in Lega Pro è pronta a scattare la fase nazionale dei playoff. Ieri il sorteggio per gli incontri del primo turno che, a differenza della fase a gironi, prevederà gare di andata e ritorno. Le gare d’andata si giocheranno giovedì, tutte in notturna con calcio d’inizio alle 20.30. Il programma: Ancona-Lecco, Virtus Verona-Pescara, Audace Cerignola-Foggia, Pro Sesto-Vicenza, Gubbio-Virtus Entella. Le partite di ritorno verranno disputate lunedì della prossima settimana, sempre con calcio d’inizio alle 20.30. Utile ricordare che le società ‘teste di serie’ disputeranno la gara di ritorno in casa. Le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al secondo turno della fase playoff nazionale. In caso di parità decisiva migliore differenza reti nelle due gare.