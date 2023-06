Playoff, l’avventura dell’Academy finisce ai quarti

Fine della corsa, ma a testa decisamente alta. L’Under 15 della San Marino Academy chiude la propria avventura ai quarti di finale. La Roma si impone anche al ritorno e prenota un posto alle semifinali del campionato femminile Under 15. Dopo un primo tempo a reti inviolate, anzi con una doppia grande occasione in mischia capitata alla San Marino Academy – prima con Benedettini e poi con Terenzi - la Roma mette la testa avanti con una rete nella seconda frazione e poi prende il largo con altre due nella terza, blindando il passaggio del turno, dopo un successo ottenuto anche nel match d’andata, e costringendo le giovani titane a concludere nelle Top 8 il proprio cammino, che resta in ogni caso straordinario. Ora alle giovani della Repubblica spetta il meritato riposo. Iniziano le vacanze, ma pensando già alla prossima stagione.