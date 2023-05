Playout, il primo round è dell’Alessandria

La serie C è ancora tutta da conquistare, ma l’Alessandria ieri ci ha messo sopra una bella ipoteca. I piemontesi, infatti, hanno vinto il primo round dei playout con il San Donato Tavarnelle (2-1). Un colpaccio esterno che concederà ai ‘grigi’ il lusso, nella gara di ritorno, anche di perdere, ma di non farlo con oltre due gol di scarto. Ai toscani neopromossi, invece, occorrerà una vera e propria impresa. Al ‘Brilli Peri’ di Montevarchi la gara è accesa da subito. Tanto che in 37 minuti il direttore di gara estrae due cartellini rossi. La strada per la squadra di Buzzegoli si mette in salita dopo 38 minuti, esattamente quando Galeandro segna dal dischetto. A inizio ripresa a Russo il compito di pareggiare il conto su rigore, prima del gol di Nichetti.

San Donato Tavarnelle (4-3-3): Cardelli; Gorelli, Brenna (20’ st Carcani), Siniega, E.Rossi; Calamai (31’ st Regoli), Bianchi, Sepe (35’ st A.Rossi); Gerardini (31’ st Galligani), Ubaldi (20’ st Marzierli), Russo. All. Buzzegoli.

Alessandria (4-3-2-1): Liverani; Rota, Checchi, Sabbione, Sini; Mionic, Nichetti, Speranza (15’ st Guidetti); Lamesta (37’ st N’Gbesso), Galeandro (25’ st Martignago); Cori. All.: Lauro. Arbitro: Nicolini di Brescia.

Reti: 38’ pt Galeandro (rig.), 9’ st Russo (rig.), 26’ st Nichetti. Note - Spettatori 500. Espulsi al 29’ pt Cori e al 37’ pt Gorelli. Ammoniti: Bianchi, Gorelli, Nichetti, Rota, E. Rossi.